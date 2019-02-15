Омское Заксобрание проверит наличие счетов за рубежом у арестованного депутата

ОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области рассмотрит информацию, переданную прокуратурой, о наличии у депутата Сергея Калинина, арестованного по обвинению в мошенничестве на сумму 1,4 млрд рублей, и его супруги иностранных счетов, запрещенных по законодательству. Об этом в пятницу сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Прокуратура Омской области направила в комиссию Законодательного собрания Омской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного порядка депутатов информацию, полученную во время предварительного расследования по уголовному делу в отношении депутата Сергея Калинина, о наличии у него двух банковских счетов, открытых в иностранной кредитной организации, для проведения соответствующей проверки", - сказал Павленко.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством депутатам Заксобрания и их супругам запрещено открывать и иметь счета в иностранных банках. "В случае неисполнения такой обязанности депутат обязан досрочно прекратить свои полномочия", - сказал представитель прокуратуры. Он добавил, что у супруги Калининой также были открыты счета за рубежом в разное время с 2013 года по 2016 год.

В случае, если комиссия Заксобрания согласится с приведенными прокуратурой фактами, полномочия депутата будут прекращены на особом основании, и народный избранник может быть включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В пресс-службе законодательного собрания Омской области ТАСС сообщили, что Сергей Калинин подал заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, но оно будет рассмотрено только после окончания проверки комиссии.

Калинин был задержан 13 июня 2018 года. По версии следствия, он является руководителем одной из аффилированных компаний, которые участвовали в мошеннической схеме по включению необоснованных затрат в тариф компании "Омскгазсеть" на транспортировку газа. За счет этого у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. По данным областной прокуратуры, общая сумма ущерба достигает 1,4 млрд рублей.