PepsiCo планирует вложить не менее 10 млрд рублей в строительство завода под Новосибирском

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Крупный производитель напитков и снеков корпорация PepsiCo планирует вложить около 10-12 млрд рублей в создание завода снеков в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском. Об этом сообщил в пятницу президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине и Центральной Азии Нил Старрок в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве завода с правительством Новосибирской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я думаю, что это [решение об объеме вложений будет приниматься] за счет роста рынка, но мы ожидаем что инвестиций будет не меньше чем 10 млрд рублей, может быть 12", - сказал Старрок, отметив, что завод планируется создать в течение двух лет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подписавший соглашение со стороны правительства региона, пояснил журналистам, что проект предусматривает создание 900 рабочих мест. Предприятие будет производить до 50 тыс. тонн продуктов питания в год.

"Что особенно важно для Новосибирской области, мы ожидаем мультипликативный эффект для нашего агропромышленного комплекса. Потому что открывается потребление картофеля, который будет выращиваться здесь", - сказал Травников.

Американская компания PepsiСo, один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания. В России компания владеет рядом предприятий, в том числе заводом по производству соков в Новосибирске.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.