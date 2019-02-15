Депутат гордумы Иркутска признался в причастности к убийству

Панько задержали в октябре 2018 года в Иркутске и доставили в Читу, где он был заключен под стражу. Он являлся фигурантом уголовного дела об убийстве читинской бандой, известной как "Ключевские", двух мужчин в пригороде Иркутска. Ранее источник в силовых структурах Забайкальского края сообщил ТАСС, что уголовное преследование Панько прекращено, он освобожден из-под стражи и вернулся в Иркутск.

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутат городской думы Иркутска, предприниматель Александр Панько признался в причастности к убийству, совершенному в 1997 году в пригороде Иркутска, и указал следователям место, где были захоронены убитые. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"После проведения очных ставок, допросов, проверок показаний участников событий на местах, Панько признался в том, что выступил в качестве пособника в убийстве одной из жертв преступления. Он указал следствию место, куда были перезахоронены тела убитых после того, как ему стало известно о задержании и аресте ряда участников организованной преступной группировки (ОПГ) "Ключевские". Показания Панько тщательным образом проверены, признаны достоверными, по останкам тел проведены генотипоскопические экспертизы, личности погибших установлены. После детального изучения всех обстоятельств следствие пришло к выводу об отсутствии доказательств участия Панько в преступной деятельности читинской группировки", - сказал Марков.

По его словам, действия депутата квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105, ст. 316 УК РФ ("Пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств, укрывательство еще одного убийства"), ему предъявлено обвинение. Вину в содеянном Панько признал полностью. "Учитывая, что за совершенное в 1997 году преступное деяние истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а Панько и его защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию, следователем по особо важным делам СУ СК РФ по Забайкальскому краю... принято решение о прекращении уголовного преследования Панько", - добавил пресс-секретарь.

При этом следователи проинформируют городскую думу Иркутска о роли Панько в совершенных преступлениях и принятом в отношении него процессуальном решении.

Расследование уголовного дела банды "Ключевские", действовавшей в Забайкалье 1995-2005 годах, продолжается. Установлена причастность бандитов к убийству не менее 17 человек. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 15 участников ОПГ, в том числе бывший депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий и экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов. Участникам банды предъявлены обвинения в окончательной редакции.