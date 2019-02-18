Около 2 тонн черной икры на 100 млн руб. обнаружили полицейские у браконьеров в Приангарье

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили у браконьеров около 2 тонн черной икры, перевозимой под видом горбуши из Читы в Новосибирск, стоимостью около 100 млн рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сумма причиненного ущерба составила 100 млн рублей.

"При проверке документов на контрольно-пропускном посту полиции "Рубеж" в Слюдянском районе Приангарья водитель предоставил накладные на перевозку семи тонн горбуши. Однако вместо нее полицейские обнаружили более 100 полимерных контейнеров, в которых находилась расфасованная в пластиковые и стеклянные упаковки черная икра осетра, а также замороженная рыба осетровых видов", - сказала Волк.

По ее словам, вес изъятой икры составил почти 2 тонны.

"Проведенным Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству исследованием установлено, что черная икра имеет натуральное происхождение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ")", - добавила Волк.