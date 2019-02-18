Алтайские власти готовят документы на включение Денисовой пещеры в список объектов ЮНЕСКО

В 2008 году в Денисовой пещере на Алтае была найдена окаменелая фаланга пальца ребенка, как позднее выяснилось, девочки. Благодаря анализу ДНК удалось установить, что этот вид жил около 40-50 тыс. лет назад и представляет собой особую ветвь в эволюции человека, отличную от неандертальца и современных людей. За открытие "денисовского человека" академик Анатолий Деревянко в 2012 году был удостоен Государственной премии РФ.

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Алтайского края готовят документы на включение Денисовой пещеры, в которой были найдены останки "денисовского человека" - особой ветви эволюции, в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Александр Урбах.

"Мы второй год работаем по включению Денисовой пещеры в список объектов наследия ЮНЕСКО, как объекта археологии. <...> В России 26 объектов входят в список ЮНЕСКО, в чистом виде объекта археологии нет ни одного - или [совмещен] с архитектурой, или с природными объектами. Если мы ее [Денисову пещеру] доведем, то объект будет первым [исключительно археологическим]", - сказал Урбах, отметив, что работу с необходимой документацией планируется завершить к 2022 году.

Он уточнил, что Денисова пещера - объект госсобственности. На региональном уровне подготовительные работы сделаны, документация собрана. В этом году регион начинает работу с Министерством культуры РФ по включению объекта в список наследия ЮНЕСКО.

По словам Урбаха, включение пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит усилить интерес туристов к региону и его узнаваемость. Денисова пещера известна в первую очередь среди археологов - каждый год там ведут работы ученые Сибирского отделения РАН, алтайских и иностранных вузов.