Военные России лидируют после первого дня зимнего международного конкурса Армейских игр

ТАСС, 18 февраля. Команда российских военнослужащих лидирует по итогам первого дня международного этапа конкурса по ски-альпинизму "Саянский марш - 2019" Армейских игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

Ранее сообщалось, что соревнования начались 17 февраля на территории учебного центра военно-спортивной подготовки в природном парке "Ергаки" Красноярского края.

"По итогам первого дня конкурса команда Российской Федерации показывает лучший результат среди горных подразделений, принимающих участие в международном этапе конкурса "Саянский марш - 2019". На втором месте команда Республики Таджикистан. Ангольские горные стрелки прошли маршрут на уровне команд лидеров, но по итогам остались третьими", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе первого дня команды преодолели 15,5 км по высокогорной местности с набором высоты до 2 тыс. метров, выполнили шесть специальных задач: поиск пострадавшего в лавине, спуск на лыжах по склону в связках, стрельба в составе отделения, подъем пострадавшего по склону и подъем по склону в кошках.

"После преодоления маршрута первого дня конкурса оборудовали полевой лагерь в тайге, в котором им предстоит переночевать, чтобы утром отправиться на второй этап и выявить сильнейшего в этом экстремальном виде соревнований военных профессионалов", - добавили в пресс-службе.

Первый зимний конкурс Армейских международных игр "Саянский марш" проходит с 17 по 23 февраля. В нем принимают участие военные из РФ, Анголы и Таджикистана, в качестве наблюдателей присутствуют их коллеги из Казахстана. Россию на конкурсе представляют военнослужащие бригады специального назначения, дислоцированной в Новосибирской области. "Саянский марш - 2019" является единственной зимней дисциплиной Армейских игр.