Гости "Недели науки" в Томске увидят научный рэп-батл и пройдут космический квест

ТАСС, 18 февраля. Всероссийская акция "Неделя науки", перенесенная из-за аномальных морозов в Сибири, стартовала в Томске в понедельник с флешмоба "Лопни лженауку", сообщила ТАСС организатор флешмоба Мария Киргина. Согласно программе мероприятий акции, до 24 февраля ее участники смогут увидеть научный рэп-батл и научный квэст по спасению космонавта на МКС.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов в Сибири в Томске перенесли акцию "Неделя науки" с 1-9 февраля на 18-24 февраля.

"Акция "Лопни лженауку" дала старт мероприятиям всероссийской "Недели науки" в Томской области. По нашим подсчетам около 80 человек сегодня пришли на площадь Новособорную и "лопнули" воздушный шарик, на котором был написан лженаучный факт - например, о том, что Земля плоская, о том, что быки реагируют на красный цвет, о том, что молния не бьет дважды в одно место", - сказала Киргина.

Согласно программе мероприятий всероссийской акции "Неделя науки" в Томской области, в программе запланированы хакатон по нейротехнологиям, игра "Верю-не верю" от НИИ кардиологии, научный квест, в ходе которого школьники смогут спасти космонавта на МКС, научная фотовыставка. Также в рамках акции пройдут научные stand-up выступления и рэп-батлы, биатлон, участникам которых придется решать задачи по алгебре и физике, а также мастер-класс, гости которого научатся определять красители и ароматизаторы в яблочном соке.

В научно-образовательном комплексе Томской области работают более 50 членов государственных академий наук, из них 25 постоянно проживают в Томске, 4,8 тысячи докторов и кандидатов наук и 2,1 тысячи аспирантов. В 2018 году вышло более 20 тысяч научных публикаций томских ученых, в том числе 4,5 тысячи в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, и свыше 6 тысяч - в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.

Томскими учеными выполнено 738 грантов Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. В 2018 году Томская область стала пилотным регионом по реализации Стратегии научно-технологического развития России.