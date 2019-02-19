В Омске осудили трех фигурантов дела о хищении 80 млн руб. при закупке угля для котельных

ОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ОАО "Омская топливная компания", начальник одного из отделов организации и директор ряда коммерческих организаций Омска приговорены к 3,5, 2 и 4 годам колонии за хищение более 80 млн рублей путем закупки угля для районных котельных по завышенным ценам через фирмы-посредники. Об этом сообщил во вторник журналистам старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Сегодня Центральный районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Омская топливная компания", бывшего начальника финансово-экономического отдела данной организации, а также директора ряда коммерческих организаций города Омска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Суд назначил им наказание в виде 3,5, 2 и 4 лет колонии общего режима соответственно", - сказал Павленко.

Он добавил, что суд также удовлетворил исковые заявления прокуратуры и самой "Омской топливной компании" о взыскании с осужденных более 80 млн рублей нанесенного ущерба.

Суд установил, что генеральный директор "Омской топливной компании" и директор нескольких фирм по перевозке угля автотранспортом на территории Омской области, Республики Хакасия и Красноярского края с 2013 по 2015 годы заключали через подставные компании договоры поставки угля по завышенной цене. При этом весь уголь поставлялся напрямую от основного поставщика "Омской топливной компании", в преступной схеме также была задействована начальник финансово-экономического отдела топливной компании, которая сопровождала эти сделки. В результате мошенниками было похищено более 80 млн рублей. Осужденные свою вину не признали.

В прокуратуре добавили, что руководитель "Омской топливной компании" специально для хищения средств внес изменения в правила закупки организации, которые позволили осуществлять единовременную закупку топлива у единственного поставщика на сумму до 10 млн рублей.