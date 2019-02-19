"Газпром" инвестирует в газификацию Томской области в 2019 году более 1 млрд рублей

ТОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. ПАО "Газпром" вложит в газификацию Томской области 1,08 миллиарда рублей в 2019 году, что на 180 миллионов больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

"В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Сергея Жвачкина с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Руководитель региона и глава крупнейшей энергетической компании обсудили ход и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о газификации региона. На эти цели в 2019 году "Газпром" выделяет 1,08 млрд рублей (в 2018 году инвестиции составили 0,9 млрд)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти средства пойдут на строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в городе Асино, газопровода-отвода и ГРС в селе Победа в Шегарском районе, а также шести межпоселковых газопроводов к ряду населенных пунктов. Это село Больше-Дорохово, деревни Победа и Феоктистовка Асиновского района, села Зырянское, Берлинка, Семеновка, Цыганово и поселок Причулымский Зырянского района, а также село Итатка Томского района и село Первомайское. Кроме того, будет продолжен проект по автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов области - села Бакчар, Вороновка, Кожевниково, Подгорное и Тегульдет.

"Мы договорились и о продолжении ряда социальных проектов, главный из которых - "Томские набережные", который преображает центр города, в то же время бережно сохраняя уникальное лицо нашего Томска", - цитирует пресс-служба Жвачкина.

Томская область с 2013 года подписала дорожные карты по расширению использования местной продукции и технологий с пятью крупнейшими российскими компаниями: "Газпромом", "Газпром нефтью", "Интер РАО", "Российскими сетями" и "Сибуром". "Газпрому" [местными производителями] преимущественно поставляются средства связи и автоматизации технологических процессов, вентиляционное оборудование, запорно-регулирующая арматура и электроприводы, кабельная продукция. В рамках дорожной карты с газовым холдингом создается производство антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним, объем инвестиций в проект превысит 1,5 млрд рублей. В рамках специнвестконтракта "Газпром" гарантирует закупку производимого оборудования с 2016 по 2023 годы.