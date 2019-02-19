В Алтайском крае появится отделение Общества русской словесности

БАРНАУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение Общества русской словесности откроется в Алтайском крае, сообщил журналистам во вторник президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

"Будет учреждено Общество русской словесности [в регионе], оно будет посвящено вопросам сохранения, развития русского языка... Вопрос в том, чтобы изменения происходили не во вред языку и культуре. Языки народов России - большой пласт, большая часть деятельности", - сказал Зинченко во время рабочей поездки в Алтайский край.

В этот же день Зинченко и губернатор региона Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно реализовывать в крае проекты по развитию образования и науки в рамках решения задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед системой образования в стране, отмечает пресс-служба правительства Алтайского края.

По словам Томенко, создание краевого отделения Общества русской словесности позволит вывести образование в регионе на новый уровень, а также наладить сопровождение перспективных проектов в этой сфере.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года, его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Объединение призвано объединить усилия государства, ученых, преподавателей, деятелей искусства и любителей словесности по сохранению и изучению русского языка и литературы.