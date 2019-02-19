Суд арестовал владельца дома в Красноярске, где при взрыве газа погибли люди

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Красноярске арестовал на три месяца подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Владимира Тарасова - одного из владельцев самовольно построенного дома, где при взрыве газа погибли два человека. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

"Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК. Как уточнила ТАСС официальный представитель ведомства Ольга Шаманская, Тарасов взят под стражу на срок до 16 апреля 2019 года.

Кроме того, СК по факту взрыва расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также прокуратура направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников департамента городского хозяйства по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Они направили документы в службу судебных приставов о судебном решении о сносе дома в конце декабря 2018 года, тогда как это решение было вынесено судом еще в феврале 2016 года.

При взрыве бытового газа в 30-квартирном доме на улице Кандагарской улице 14 февраля погибли два человека, было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. Дом был построен самовольно. В ходе расследования была установлена причастность Тарасова к мошенничеству. По предварительной версии уже после решения суда о сносе он продал женщине долю в доме и оформил договор купли-продажи задним числом.

После взрыва дом признан аварийным.