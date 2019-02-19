Первый фельдшерско-акушерский пункт открылся в красноярском заповеднике "Столбы"

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся на территории заповедника "Столбы" в Красноярском крае - одной из самых посещаемых туристами охраняемых природных территорий в России. Об этом во вторник ТАСС сообщила представитель заповедника Марина Щербакова.

"ФАП открылся сегодня. Он расположен на перевале, дежурят в пункте медики Красноярского территориального центра медицины катастроф. Для нас это очень актуально, люди постоянно обращаются за помощью и теперь они смогут получать ее в заповеднике", - сказала Щербакова.

Для посещения с конца 80-х годов прошлого века открыты 4% территории "Столбов", что, по сути, противоречит статусу заповедника. Для снятия этого противоречия ведется работа по преобразованию "Столбов" в национальный парк. Соответствующий пакет документов должен быть направлен в правительство РФ к 1 сентября.

Заповедник "Столбы" создан в 1925 году для охраны природных комплексов скального массива урочища Столбы. Он находится на правом берегу Енисея у юго-западной окраины Красноярска. Площадь - 47,2 тысячи гектаров. На заповедной территории выделены три района с разными режимами охраны: закрытая зона, буферная зона, туристско-экскурсионный район.

В прошлом году на территории заповедника "Столбы" побывали более 750 тыс. человек.