Глава МВД наградил медалями полицейских Иркутска за спасение семерых детей на пожаре

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственной медалью "За смелость во имя спасения" троих инспекторов ГИБДД из Иркутска, которые во время пожара спасли семерых детей. Об этом во вторник сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспекторов ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" ведомственной медалью "За смелость во имя спасения". Как сообщалось ранее, мужественные полицейские спасли на пожаре семерых детей в возрасте от двух до девяти лет", - сказала Волк.

Как сообщал ТАСС, пожар произошел в конце января. Младший лейтенант полиции Виктор Калинин и старший лейтенант полиции Андрей Дамбуев в ходе патрулирования заметили дым. Горел одноэтажный дом, в котором находились двое детей, сотрудники полиции успели вывести их на улицу. Когда огонь перекинулся на соседний дом, полицейские с участием подоспевшего лейтенанта полиции Игоря Богданова спасли из пламени пятерых детей.