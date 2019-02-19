Сбербанк отмечает падение объема ипотеки на первичном рынке в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов на покупку первичного жилья, выданных Сбербанком в Новосибирской области по итогам 2018 года снизился до рекордно низкого уровня и составил 21%, или 6,4 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Игорь Безматерных.

Сбербанк является одним из ключевых банков на рынке ипотечного кредитования в регионе.

"Рынок первичной недвижимости находится в непростом состоянии. Объем выдачи ипотеки на первичном рынке опустился до рекордно низкого уровня, это 21%. Объем выдачи составил 6,4 млрд рублей, что меньше даже, чем в 2017 году, когда было 7,5 млрд рублей <...> Я помню цифру трехлетней давности, когда 50% кредитов приходилось на первичный рынок жилья", - сказал Безматерных.

По его словам, снижение произошло потому, что в новых условиях законодательства застройщикам невыгодно открывать продажи на ранних стадиях возведения домов. Кроме того, по словам Безматерных, жители Новосибирской области охотнее приобретают жилье на вторичном рынке, поэтому объем выданных кредитов на покупку жилья в новостройках вряд ли вернется к показателям трехлетней давности.

"Мы ожидаем, что в ближайший год цифра по ипотеке в сфере первичного жилья будет оставаться в пределах 20-25%", - сказал Безматерных.

По его данным, на жилищное строительство в регионе было выдано в прошлом году 7 млрд рублей, что позволило профинансировать общий объем строительства около 285 тыс. кв.м, или 30% от общего ввода жилья в Новосибирской области. Всего ипотечных кредитов в Новосибирской области банком было выдано на сумму 30 млрд рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году.