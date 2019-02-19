Сотрудники новосибирского университета воссоздали истребитель времен войны

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) воссоздали советский истребитель И-16 - самолет, воевавший в Испании в годы гражданской войны и на фронтах Великой Отечественной. В процессе реконструкции использовались детали шести таких самолетов, найденные поисковиками на местах боев в европейской части России, сообщил ТАСС во вторник профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс.

"Мы поставили цель включить в состав конструкции как можно больше оригинальных деталей. То, что сохранилось и лежало в болотах, нельзя поставить на летную машину из-за проблем с безопасностью. Поэтому мы поставили все это на макет", - сообщил Бернс.

Под его руководством фирмой "Авиареставрация" был изготовлен полногабаритный макет самолета. Как отметил профессор, для воссоздания И-16 использовались обломки шести самолетов, найденных, в частности, в Тверской области и Карелии. Деревянный фюзеляж машины сотрудники университета воссоздали самостоятельно. Макет отправится в Музей военной техники в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

И-16 - один из советских истребителей времен Второй мировой войны. Производился с 1930-х годов, в том числе на заводе имени Чкалова в Новосибирске. Именно на И-16 утром 22 июня 1941 был сбит первый фашистский самолет.