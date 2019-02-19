Команда России победила в единственном зимнем конкурсе Армейских международных игр

ТАСС, 19 февраля. Команда Вооруженных сил РФ победила в первом международном конкурсе по ски-альпинизму "Саянский марш - 2019" в рамках Армейских игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что соревнования начались 17 февраля на территории учебного центра военно-спортивной подготовки в природном парке "Ергаки" Красноярского края. В них принимали участие военные из РФ, Анголы и Таджикистана, их коллеги из Казахстана присутствовали в качестве наблюдателей. Россию на конкурсе представляют военнослужащие бригады специального назначения, дислоцированной в Новосибирской области.

"По итогам двух дней конкурса победу одержала команда России, второе место заняла команда Республики Таджикистан. Ангольские горные стрелки прошли всю горную трассу на уровне команд лидеров, но по итогам остались третьими", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все команды выполнили 11 специальных задач, в том числе "Поиск пострадавшего в лавине", "Спуск на лыжах по склону в связках", "Метание гранат на точность", "Транспортировка пострадавшего", "Ориентирование".

"Саянский марш - 2019" является единственной зимней дисциплиной Армейских игр.