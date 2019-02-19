В Абакане открыли новый железнодорожный вокзал к Универсиаде

ТАСС, 19 февраля. Новый вокзальный комплекс, который будет резервным для красноярского вокзала в дни проведения Универсиады, ввели в эксплуатацию в Абакане, сообщает во вторник пресс-служба ОАО "РЖД". Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

"Открытием обновленного вокзала в Абакане мы продолжаем не только подготовку к предстоящей Универсиаде, но и масштабную работу по обновлению пассажирской инфраструктуры всей Красноярской магистрали. <...> Он дает основу для дальнейшего развития региона, в частности для создания транспортно-пересадочного узла, который интегрирует железнодорожный и автомобильный транспорт в единую сеть", - приводит пресс-служба слова начальника Красноярской железной дороги Вадима Владимирова.

Решение о строительстве нового здания вокзального павильона было принято РЖД в 2017 году, когда абаканский железнодорожный вокзал получил статус резервного вокзала XXIX Всемирной зимней Универсиады. Работы по возведению нового пассажирского павильона и береговой платформы на вокзале Абакан были выполнены менее чем за год. Стоимость работ составила около 560 млн рублей.

Новое и существовавшее ранее здания образуют единый вокзальный комплекс. При этом его площадь практически удвоилась и составляет почти 3 тыс. кв. м.

Зимняя Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.