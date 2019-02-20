Вылет самолета из Новосибирска во Вьетнам задержали из-за неисправности

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вылет авиарейса из Новосибирска в город Камрань (Вьетнам) компании Azur air задержан до 9:55 мск из-за неисправности самолета. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

"Задерживается рейс 5443 по маршруту Новосибирск - Камрань авиакомпании Azur air. Вылет по расписанию 19.02 в 21:20 (17:20 по мск), планируется на 20.02 13:55 (9:55 по мск). Причина: устранение неисправности воздушного судна", - сообщила собеседница агентства.

На рейс было зарегистрировано 214 взрослых пассажиров и 24 ребенка. 103 человека размещены в гостинице и обеспечены питанием.