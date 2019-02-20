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Более 20 домов и шесть соцобъектов остались без воды из-за аварии в городе Алтайского края

Сроки устранения аварии не известны

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Авария на трубопроводе стала причиной отключения водоснабжения в 22 жилых домах, пяти детских садах и школе в городе Новоалтайск Алтайского края, сообщили в среду ТАСС в региональном минстрое.

"Вчера произошел прорыв, его ликвидировали, стали запускать, произошел новый прорыв. Без воды остались 22 дома, пять садиков и школа", - сказал собеседник агентства, добавив, что дошкольные учреждения продолжают работать.

В Новоалтайском водоканале ТАСС оперативную информацию по аварии предоставить отказались.

По словам представителя минстроя, водоснабжение в среду было возобновлено на период с 10:00 до 12:00 местного времени (06:00 до 08:00 мск), чтобы дать возможность жителям набрать воду. Сроки устранения аварии не уточняются, так как место второго прорыва пока не обнаружено.

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