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В Алтайском крае микроавтобус наехал на дорожных рабочих

В результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Один дорожный рабочий погиб, еще двое пострадали в результате наезда на них микроавтобуса в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"Сегодня утром на 19-м километре автодороги Барнаул - Павловск водитель автомобиля Renault Trafic совершил наезд на трех дорожных рабочих, которые ограждали место производства работ по ремонту дорожного полотна, с последующим наездом на стоящую в правом ряду автомашину дорожных служб ГАЗ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП один дорожный рабочий погиб, еще двое получили телесные повреждения и были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.

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