В крупнейшем медицинском центре Новосибирска прошли обыски по делу о коррупции

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Обыски по делу о коррупции прошли в среду утром в крупнейшем кардиологическом комплексе - Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что на работу организации следственные действия не повлияли.

"Зашли полномочные представители, предъявили постановление на проведение обыска, подписанное судьей. Мирно, спокойно приступили к обыскному мероприятию <…> на административном этаже, где не появляются ни больные, ни врачи", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что обыски проходили по делу о коррупции, касающегося заместителя руководителя клиники. По словам источника, речь идет о нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд рублей.

Представители клиники им. Мешалкина не стали комментировать проходящие в медцентре следственные действия.

НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина был открыт в 1957 году. В центре созданы и функционируют современные мощные диагностические и лечебные службы. Кроме сердечно-сосудистой хирургии развивается онкология, нейрохирургия, педиатрия, акушерство-гинекология, трансплантология. Специалисты института выполняют все существующие виды операций на сердце и сосудах.