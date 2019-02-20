УФАС: обыски в медицинском центре Новосибирска могут быть связаны с картельным сговором

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Обыски в крупнейшем кардиологическом комплексе - Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, которые прошли в среду, могут быть связаны с обнаруженным год назад картельным сговором, сообщила ТАСС заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Ранее стало известно, что в крупнейшем кардиологическом комплексе - Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске прошли обыски. По словам источника ТАСС, обыски проходили по делу о коррупции, касающегося заместителя руководителя клиники. По словам источника, речь идет о нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд рублей.

"Думаю, что это [проведение обысков] может быть связано с тем, что мы направляли в оперативные ведомства информацию о признаках преступления по статье 178 после обнаружения картельного сговора", - сказала Камнева. По ее словам, с момента обнаружения картельных сговоров в отношении клиники Мешалкина не было найдено новых нарушений.

В начале 2018 года новосибирский УФАС выявил картельный сговор между двумя новосибирскими компаниями: "Компания ФИТО" и "Терра". Они выиграли 437 аукционов о поставках для клиники Мешалкина лекарств, медицинских изделий и продуктов питания на общую сумму более 500 млн рублей.

В итоге закупки для нужд государственного учреждения здравоохранения осуществлялись по существенно завышенным ценам. В отношении двоих руководителей компаний, уличенных в сговоре, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции".