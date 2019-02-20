Выставка работ Сурикова стала частью культурной программы к Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 60 работ Василия Сурикова смогут увидеть жители и гости Красноярска на крупнейшей в истории города выставке творчества известного художника, открывшейся в среду в Красноярском художественном музее, который носит имя этого живописца, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Красноярского края.

Выставка начала работу 20 февраля и является частью культурной программы Универсиады, которая пройдет 2-12 марта в Красноярске. В экспозиции представлены экспонаты из семи музеев России, в том числе знаменитая картина "Взятие снежного городка" из коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге. Портреты и этюды из Третьяковской галереи, работы художника из фондов музея Сурикова и других музеев региона, документы, фотографии, экспонаты, дающие представления о той эпохе.

"Ежегодно в музее открываются десятки выставок, многие, конечно, остаются в нашей памяти, но эта выставка особенная. Во всяком случае, для всех сибиряков она имеет совершенно особый смысл. Впервые за всю историю Красноярского края в нашем музее будет представлено большое собрание произведений знаменитого русского живописца, нашего земляка, из фондов знаковых музеев страны", - процитировали в пресс-службе министра культуры региона Аркадия Зинова.

Как рассказал ТАСС директор музея Владимир Лузан, только за первые часы работы выставку посетили более 50 человек, это больше, чем в обычные дни. Ожидается, что во время ее работы поток посетителей вырастет втрое.

Картины из Санкт-Петербурга и Москвы везли в Красноярск спецтранспортом в специальных боксах с двойным слоем защиты и климат-контролем. Как сообщалось ранее, перед выставкой в музее была модернизирована система безопасности. Теперь каждый зал, где располагаются музейные предметы, оборудован двумя камерами, экспонаты оснащены датчиками, которые срабатывают при прикосновении к работам.

О Сурикове

Известный русский живописец Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в семье из старинного казачьего рода. Его любительские рисунки были замечены енисейским губернатором Павлом Замятиным, который рекомендовал Сурикова для обучения в Академии художеств (Санкт-Петербург). Автор исторических картин: "Утро стрелецкой казни" (1881), "Меншиков в Березове" (1883), "Боярыня Морозова" (1887), "Взятие снежного городка" (1891), "Переход Суворова через Альпы" (1899), "Степан Разин" (1910).

Универсиада

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт треке.