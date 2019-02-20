Суд запретил строительство в Иркутске стадиона для хоккея с мячом на 6 тыс. зрителей

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Иркутска запретил строительство крытого стадиона для хоккея с мячом стоимостью более 6 млрд рублей, которое началось в октябре 2018 года. У застройщика нет разрешения на строительство, говорится в среду в сообщении пресс-службы суда.

"ОГКУ "Управление капитального строительства Иркутской области", "СДС - Строй" запрещено строительство объекта - "Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в городе Иркутске" до получения разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что иск подавала прокуратура. Комментарием правительства Иркутской области ТАСС пока не располагает. Ранее губернатор Сергей Левченко пояснял ТАСС, что строительные работы идут параллельно с проектированием стадиона для сокращения сроков строительства. По его словам, некоторые виды работ можно проводить до "окончательного утверждения проекта", это, например, подготовка строительной площадки, вынос сетей, организация подъездных путей.

Как сообщал ТАСС, центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта предстоит сдать в эксплуатацию к марту 2020 года - к проведению в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом. Стадион сможет вместить шесть тысяч зрителей. Особенностью станет то, что его можно будет трансформировать под разные виды спорта.

Объект строит кемеровская копания "СДС - Строй", заказчиком выступает управление капительного строительства Иркутской области. На возведение стадиона из федерального и областного бюджетов выделяется 6,3 млрд рублей. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, трибуны для зрителей, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница со SPA-центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.