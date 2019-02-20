Задержанный на сутки в Толмачево самолет вылетел из Новосибирска во Вьетнам

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Авиарейс, задержанный почти на сутки в Новосибирском аэропорту Толмачево из-за неисправности самолета, вылетел в Камрань (Вьетнам) в среду вечером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 20:43 (16:43 мск) самолет с пассажирами вылетел из аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вылет авиарейса из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) компании Azur air, который должен был вылететь по расписанию 19 февраля в 21:20 (17:20 мск) был задержан до 20 февраля 9:55 мск из-за неисправности самолета.

На рейс было зарегистрировано 214 взрослых пассажиров и 24 ребенка. 103 человека были размещены в гостинице и обеспечены питанием.