В Новоалтайске восстановили водоснабжение после аварии

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты в ночь на четверг устранили аварию на водопроводе в Новоалтайске (Алтайский край), которая стала причиной отключения водоснабжения более 20 домов с населением около 1,5 тыс. человек и нескольких соцобъектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Аварию устранили в 01:20 (21:20 мск 20 февраля), водоснабжение восстановлено. Работы проводились силами ООО "Новоалтайскводоканал" на водоводе диаметром 200 мм холодного водоснабжения в районе дома № 10 по улице Партизанская. От водоснабжения были отключены 24 дома, в которых проживают 1480 человек, из них 270 детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее, по данным минстроя региона сообщалось, что первый прорыв водопровода произошел 19 февраля, а после его ликвидации и запуска воды произошла вторая авария, которая и оставила граждан на сутки без воды. По уточненным данным администрации города, были отключены четыре детских сада, школа и школа-интернат для детей с нарушением слуха. В мэрии Новоалтайска отметили, что в дома, попавшие под отключение, был организован подвоз холодной воды по графику.