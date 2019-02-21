В Барнауле произошло ДТП с машиной скорой помощи

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Барнауле. Об этом ТАСС сообщили в четверг в отделе пропаганды ГИБДД города.

"ДТП произошло сегодня в 08:49 (04:49 мск) в Барнауле в поселке Октябрьском. Установлено, что водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cube, допустил столкновение с автомобилем УАЗ - скорой помощью под управлением водителя 1955 года рождения. Пассажиру скорой, 29-летнему мужчине, оказана медицинская помощь в Краевой клинической больнице", - сказали в ведомстве.

По факту ДТП сотрудниками полиции ведется проверка.