В Алтайском крае погиб солдат-контрактник, попав под танк

ТАСС, 21 февраля. Солдат-контрактник погиб в военной части в городе Алейск Алтайского края, попав под танк. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах.

"Военнослужащий, [который] проходил службу по контракту, попал под танк и погиб. Ведется разбирательство", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащий по контракту был придавлен военной техникой во время плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае из-за грубого нарушения требований безопасности.

"14 февраля 2019 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае вследствие грубого нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники военнослужащий по контракту был придавлен машиной, совершавшей маневр, к борту другой машины, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

В округе добавили, что по данному факту комиссия ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку. "Возбуждено уголовное дело", - уточнили в пресс-службе.