В Норильске на руднике "Таймырский" погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту гибели рабочего на руднике "Таймырский" в Норильске в Красноярском крае. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ГСУ СК по региону.

"Поступило сообщение о том, что на руднике "Таймырский" в шахте лифта при выполнении работ с трехметровой высоты упал электрогазосварщик, получив травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка", - сообщили в СК.

По данным ведомства, трагедия произошла в 23:00 (19:00 мск) среды.

Как сообщили в пресс-службе "Норникеля", это случилось в горной выработке рудника на горизонте -1350 метров при производстве работ по монтажу бетонопровода. Был травмирован электрогазосварщик ООО "Заполярная строительная компания". От полученных травм он скончался. "Создана комиссия для выяснения обстоятельств несчастного случая, ведется расследование", - сообщили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (10:30 мск) - добавлен комментарий "Норникеля" в четвертом абзаце