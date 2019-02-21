В Томской области восстановили подачу холодной воды в 2,5 тыс. домов после аварии

ТАСС, 21 февраля. Холодное водоснабжение в 2,5 тыс. домов Шегарского района Томской области, отключенное в четверг из-за аварии на водозаборе, восстановлено для всех потребителей, сообщил ТАСС замглавы района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Михаил Викулов.

Ранее сообщалось, что в четверг в 03:40 мск произошло нарушение холодного водоснабжения в населенных пунктах Мельниково и Нащеково Шегарского района. По данным МЧС, из- за аварии остались без холодной воды 2,5 тысячи домов, в которых проживают 8,8 тысячи человек. Как позднее сообщили местные власти, авария произошла из-за того, что забилась песком скважина на центральном водозаборе. По данным администрации района, на отключаемой территории проживает 6,5 тысячи человек.

"Водоснабжение восстановлено для всех потребителей по двум резервным скважинам", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о рисках возникновения ЧП власти района знали - через месяц после установки оборудования в 2016 году скважина стала забиваться песком. Однако из-за проверок и судебных тяжб с подрядчиком повлиять на проблему никак не могли.

"Попробуем удалить ил из скважины и если причину аварии можно устранить, то починим. Сейчас готовим проектно- сметную документацию на строительство новой скважины. Лимиты до нас доведены - 2,5 миллиона нам область выделила. Планируем построить уже в этом году", - отметил собеседник агентства.