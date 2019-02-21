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На Алтае УФАС оштрафовало банк "Восточный" за звонки с навязчивой рекламой

В ведомстве сообщили, что дело было возбуждено по заявлению жителя Алтайского края, который получал системные звонки от сотрудников банка с предложениями взять кредит
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© Максим Григорьев/ТАСС

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. ПАО КБ "Восточный" привлечен к административной ответственности за незаконное распространение рекламы кредитных услуг по телефону - штраф составил 100 тыс. рублей. Дело было возбуждено из-за жалоб граждан, которые получали звонки от сотрудников организации, сообщает в четверг пресс-служба Алтайского краевого УФАС России.

"ПАО КБ "Восточный" признан нарушившим ч. 1 ст. 18 Федерального закона "О рекламе", запрещающей распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Дело было возбуждено по заявлению жителя Алтайского края, который получал системные звонки от сотрудников банка с предложениями взять кредит", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчину, по данным УФАС, удивило навязчивое предложение услуг - клиентом организации он не был, согласия на получение рекламы не давал. Банк признал, что заявитель не является его клиентом, а звонки с рекламой объяснил технической ошибкой и адресацией клиенту банка.

По данным УФАС края, банк не предоставил доказательства, что имеет согласие на рекламу от данного адресата в ходе разговора с сотрудниками банка. Телефонный номер заявителя исключил из базы номеров.

Комиссия антимонопольного управления признала банк нарушившим законодательство и за допущенное нарушение банк привлечен к административной ответственности и штрафу в 100 тыс. рублей.

Теги
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