Около 1 млн кв. м жилья построят для ученых новосибирского Академгородка к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 1 млн квадратных метров жилья будет построено для молодых ученых и их семей в новосибирском Академгородке к 2024 году в ходе реализации проекта "Академогородок 2.0". Об этом в четверг рассказал ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2018 году журналистом телеканала "Россия" в Новосибирске был задан вопрос о проблемах социальной сферы, которые могут встать перед научными сотрудниками при реализации проекта "Академогородок 2.0". Президент ответил, что этот вопрос при возникновении острой необходимости будет обсуждаться, добавив, что одним из инструментов поддержки может стать механизм ипотечного кредитования. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что данный вопрос будет решаться благодаря строительству малоэтажного жилья на территории сельского района, на прилегающих к Академгородку землях.

"В рамках реализации программы "Академогородок 2.0" планируется запуск около 34 различных стартапов, а мы уже к ним привязываем и жилье, и инфраструктуру, и все остальное. Где-то ориентируемся, предварительно, по тому количеству людей, которые там будут, на строительство 1 млн кв. м жилья к 2024 году", - сказал Шмидт.

Министр добавил, что жилье будет преимущественно строиться в районе поселков Каинская Заимка и Ложок, которые находятся менее чем в 10 км от Академгородка. Шмидт не уточнил, каких средств потребует строительство и какие дома будут построены, однако добавил, что эти данные появятся после того, как концептуальное решение по проекту будет представлено президенту РФ - в сентябре.

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства. Кроме институтов Сибирского отделения РАН, в концепцию будут включены организации в поселке Краснообск, которые занимаются сельскохозяйственными науками, и наукоград Кольцово с центром вирусологии "Вектор" и биотехнопарком.

Среди проектов - оцениваемые в десятки миллиардов рублей синхротрон последнего поколения "Скиф", ускоритель частиц "Супер С-Тау Фабрика", центр нанотехнологий, центр генетических технологий.