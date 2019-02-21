Производство комбайнов для горнодобычи наладят в Кузбассе в 2021 году

ТАСС, 21 февраля. Первое в Кемеровской области предприятие по производству горных комбайнов появится в 2021 году в Новокузнецке и будет функционировать на базе индустриального парка, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин.

"Планы у них [инвесторов] достаточно жесткие, первый комбайн планируется выпустить в год 300-летия Кузбасса [2021 год]. <... > С учетом того, что техника будет производиться здесь, затраты и на логистику будут низкими", - сказал он.

Замгубернатора отметил, что инвестор проекта "Торговый дом" ПромТехника" планирует получить статус резидента территории опережающего развития (ТОР) в Новокузнецке и создать не менее 70 рабочих мест. Стоимость горных комбайнов, которые планируется реализовывать под маркой "Кузбасс-300", будет на 15-20% ниже аналогов за счет льгот, предоставляемых резидентам ТОР, добавил Крупин.

Как уточнил ТАСС генеральный директор компании- инвестора Алексей Гостев, на площадке сейчас функционируют цеха по ремонту техники, применяемой в шахтах, и изготавливается порядка 30% деталей для комбайнов. В дальнейшем компания планирует открыть собственное литейное производство и увеличить долю деталей собственного производства до 80%.

Первоначальные инвестиции в проект составят порядка 350 млн рублей. Ежегодно планируется производить не менее 12 горных машин: на экспорт будет направлено порядка 10% продукции, остальная техника будет работать на предприятиях региона.

В Кемеровской области зарегистрировано 120 угледобывающих предприятий. На регион приходится 58% от всех объемов угледобычи в стране.