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В МЧС назвали предварительную причину пожара в досуговом центре Барнаула

Следователи выехали на место происшествия

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Причиной пожара в досуговом центре в Барнауле могло стать несоблюдение правил эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Погибших и травмированных при пожаре нет, два человека самостоятельно вышли из здания. Там сауна и гостиница, площадь пожара составила около 300 кв. м. Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил эксплуатации печного отопления", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК по Алтайскому краю сообщили, что следователи выехали на место происшествия. Данных о пострадавших в ведомстве нет.

Ранее сообщалось, что пожар возник на 80-й Гвардейской улице в Барнауле, загорелась кровля досугового центра. Сейчас возгорание ликвидировано. В тушении пожара, по уточненным данным ГУ МЧС по региону, участвовали 84 человека и 27 единиц техники.

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