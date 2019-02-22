В Омске столкнулись "КамАЗ" и маршрутный автобус

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием "КамАЗа" и маршрутного автобуса произошло в пятницу в Омске, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

"ДТП произошло на 6-й Станционная улице, 35, водитель "КамАЗа" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. В результате ДТП пострадали два пассажира, госпитализация не потребовалась", - сказали в ведомстве.

В автобусе находилось 18 пассажиров, помощь которым не потребовалась.