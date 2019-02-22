Авария оставила без тепла в 11-градусный мороз около 12 тыс. жителей Алтайского края

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Авария на теплосети в городе Рубцовске Алтайского края оставила без тепла в 11-градусный мороз около 12 тыс. человек и ряд социальных учреждений. На месте повреждения ведутся ремонтные работы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"Авария произошла в пятницу в 08:00 (04:00 мск). Под отключение тепла попали 71 многоквартирных и пять частных домов, три школы, один детский сад и четыре учреждения здравоохранения, музыкальный колледж. В домах проживают порядка 12 тыс. человек. На месте работает тепловая инспекция, которая контролирует температуру в квартирах - она в пределах установленной нормы", - сказали в пресс-службе, уточнив, что температура воздуха в городе - минус 11 градусов.

По данным СГК, устранить аварию планируется к 16:00 (12:00 мск). Авария произошла на квартальной тепловой сети в районе пересечения ул. Смоленской и ул. Комсомольской. Там обнаружен свищ на подающем трубопроводе отопления диаметром 89 мм. На месте ведутся работы по устранению повреждения, задействовано две ремонтные бригады и четыре единицы техники.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей жилищно- коммунального хозяйства в регионе, по данным администрации края, - порядка 50-70%.