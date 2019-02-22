Прокуратура в Иркутской области проверяет информацию о ритуальном сожжении пяти верблюдов

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ангарска Иркутской области проводит проверку по факту публикации в интернете информации о совершении в городе обряда с жертвоприношением верблюдов. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

В четверг в интернете начал распространяться видеоролик, снятый с места ритуала, который провели участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо". Информация о ритуале вызвала широкий общественный резонанс и критику в адрес шаманов.

"Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети "Интернет" информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов", - говорится в сообщении.

Руководитель ангарской организации Артур Цыбиков, который в видеоролике представлен как заместитель верховного шамана России, сообщил ТАСС, что буряты занимались разведением верблюдов в древние времена, а обряды с приношением этих животных в жертву проводятся в исключительных случаях, "когда государству или народу угрожают серьезные проблемы". По его словам, байкальские шаманы такой ритуал не проводили 300 лет.

Он рассказал, что верблюды были куплены у фермеров в Бурятии. Перед сожжением животных умертвили, затем туши освятили и разделали, а мясо сварили для подношения богам. Волну критики в свой адрес Артур Цыбиков объяснил тем, что "есть шаманы, которым не нравится его деятельность".

Шаманы Бурятии осудили ритуал, проведенный в Ангарске, отметив, что он не имеет никакого отношения к шаманизму. "Даже такого понятия, как жертвоприношение верблюда, нет. Они [участники ритуала] - люди вне традиций, вне шаманизма, нарушены главные каноны сакральности именно тенгрианства (древнее верование - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС верховный шаман религиозного объединения "Тенгри" (Бурятия) Баир Цырендоржиев.