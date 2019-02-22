Школы и детсады Хакасии начали гасить долги за электроэнергию

ТАСС, 22 февраля. Школы и детские сады, которым грозило отключение за неоплату электроэнергии, начали гасить долги. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири (МРСК Сибири).

Ранее сообщалось, что в республике нет ни одного города или района, своевременно и в полном объеме рассчитывающегося за потребленные энергоресурсы. Еще в декабре "Хакасэнерго" (филиал МРСК Сибири) сообщало, что 300 бюджетных учреждений Хакасии могут остаться без света из-за долгов. По данным МРСК, после января 2019 года сумма долга выросла до 60 млн рублей.

"Сегодня в первой половине дня энергетики получили официальное письмо от Министерства образования Хакасии, гарантирующее в 10-дневный срок оплату электроэнергии по всем образовательным организациям региона, которые еще не погасили задолженность. <...> Первыми в графике на введение ограничительных мероприятий были 22 объекта бюджетной сферы Черногорска и два - Орджоникидзевского района. На сегодняшний день из 22 школ и детских садов города угольщиков расплатились по долгам 12 организаций, часть учреждений предоставила гарантийные письма. По Орджоникидзевскому району задолженность оплатили обе запланированные на ограничения школы", - говорится в сообщении.

По данным компании, в первой половине февраля энергетики разослали предупреждения почти 60 образовательным учреждениям. За предусмотренный законодательством срок (10 дней) более 30 школ и детских садов погасили просроченную задолженность.

В пресс-службе МРСК Сибири пояснили ТАСС, что возможные отключения электроэнергии - это вынужденная мера. Сейчас электроэнергия в школы и детские сады региона поступает в полном объеме.