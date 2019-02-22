Спелеологи нашли древние останки медведицы и медвежат в самой длинной пещере России

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Иркутские спелеологи впервые за годы изучения самой протяженной в РФ Ботовской пещеры в Иркутской области обнаружили древние останки медведицы с медвежатами. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель экспедиции, председатель секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Осинцев.

Экспедиция в Ботовскую пещеру проходила в феврале и стала 33-й по счету. "За предыдущие экспедиции было обнаружено почти 50 скелетов [ботовского медведя], а тут вот вдруг мы нашли останки медведицы с медвежатами", - рассказал спелеолог.

По словам Осинцева, останкам несколько тысяч лет, у них разная степень сохранности в зависимости от условий, в которых они находились. Находка передана в Институт земной коры Сибирского отделения РАН, позднее палеонтологи приступят к их детальному изучению.

Ботовская пещера, обнаруженная в верховьях реки Лены в Жигаловском районе Иркутской области в 1946 году, известна обнаружением в ней скелетов ископаемых медведей. Первая экспедиция в Ботовскую пещеру под руководством Александра Осинцева состоялась в 1992 году. Проект стал международным, следующая экспедиция запланирован на осень 2019 года.