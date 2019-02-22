Территорию бывшего химпредприятия в Иркутской области освободили от баллонов с ртутью

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Территорию бывшего завода "Усольехимпром" в Иркутской области освободили от старых баллонов с ртутью, которые хранились с нарушениями. Подрядная организация вывезла на ликвидацию 1 тыс. 82 баллона, сообщил в пятницу ТАСС начальник службы ГО и ЧС города Усолье-Сибирское Виталий Лазарев.

В январе этого года следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту нарушений при хранении ртути на бывшем химическом предприятии "Усольехимпром". Вблизи завода и на одном из складов на промплощадке в декабре 2018 года обнаружили не менее 1 тыс. баллонов с остатками ртути.

"Вывезли 1 тыс. 82 баллона. Занималась этим компания "Сибртуть" из Новосибирска, которую привлек конкурсный управляющий "Усольехимпрома". Они сюда приехали, загрузили в автомобиль все баллоны, собрали с пола в этом цехе зараженный ртутью мусор и увезли. Утилизировать будут в Новосибирске", - сказал Лазарев.

Он сообщил, когда установится положительная температура воздуха, на промплощадке проведут второй этап ликвидации ртути, который будет заключаться в обработке территории, где хранились баллоны. Лазарев также рассказал, что к цеху, где были обнаружены баллоны, выставлялась охрана за счет резервного фонда администрации города. Происшествий на этом участке промзоны удалось избежать.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов заявил о недостаточной охране площадки бывшего "Усольехимпрома", куда свободно проникают посторонние и где почти каждый день происходят пожары. С ноября прошлого года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за того, что местные жители похищают с промплощадки зараженные металл и стройматериалы, из-за чего существует угроза распространения химических веществ.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон", использовавшее в производстве опасные вещества. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.