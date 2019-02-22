Экологи идентифицировали трех барсов, снятых фотоловушками на плато Укок на Алтае

ТАСС, 22 февраля. Ученые смогли идентифицировать трех барсов, снятых фотоловушками в ходе экспедиции на территории плато Укок в Республике Алтай, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"На плато Укок, по имеющимся данным, обитает пять снежных барсов. Первая группа, которая ведет ежегодные полномасштабные учеты, вернулась из полевой экспедиции. Семь из 11 фотоловушек зафиксировали проходки ирбисов, трех из них удалось идентифицировать по пятнам - остальные снимки не пригодны для идентификации", - сказали в WWF.

По данным WWF, камеры зафиксировали самку и еще двух известных ранее самцов. Результаты мониторинга доказали, что снежные барсы находятся на плато Укок практически круглый год и охране вида на этой территории нужно уделять больше внимания.

Во время исследований ученые протестировали мобильное приложение по учету снежного барса, которое было разработано в 2018 году по инициативе WWF. Благодаря приложению данные о животных, координаты камер оперативно заносятся в систему и загружаются на сервер.

Учеты снежных барсов 2019 года начались в середине февраля. Полевые экспедиции проходят в основных местах обитания ирбисов - Республиках Алтай, Тыва и Бурятия. На этой неделе стартовала вторая экспедиция в Сайлюгемском нацпарке. В Горном Алтае, как поясняют в WWF, работа продолжится в местах обитания барсов в долине реки Аргут, на Сайлюгемском хребте, потом - на хребте Чихачева в Алтайском биосферном заповеднике, в природном парке Ак- Чолушпа, на Южно-Чуйском хребте

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории "уязвимый вид", он остается одним из самых малоизученных кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов. По данным WWF, на планете обитает около 4 тысяч особей, в России - не более 70-90, подтвержденных - порядка 50 особей, из которых около 30-40 в Горном Алтае. Это самая высокогорная кошка, средняя высота обитания 1,5-4 тысячи метров над уровнем моря.