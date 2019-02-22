Проект по сохранению краснокнижной дрофы-красотки начнется в Туве в 2019 году

"На территории России она водилась только у нас, в приграничных с Монголией степях, да еще немного на Алтае. Во всем мире очень мало мест, где она сохранилась. <...> Летом в Туву приедет первая экспедиция", - написал Кара-оол.

ТАСС, 22 февраля. Международный проект по сохранению редкого вида птиц - дрофы-красотки (джека), занесенного в Красные книги нескольких стран, стартует в 2019 году в Убсу-Нурской котловине на юге Тувы. Об этом в пятницу на своей странице в "ВКонтакте" написал глава республики Шолбан Кара-оол.

Он отметил, что у арабов дрофа традиционно была объектом соколиной охоты шейхов. Было время, когда она как вид оказалась на грани исчезновения. "Ее взяли под охрану, научились разводить в питомниках, чтобы пополнять дикую популяцию. Теперь этот опыт решено распространить на все территории, где гнездились дрофы, включая Туву", - пояснил глава республики.

В правительстве Тувы сообщили ТАСС, что в России находится самый северный участок мирового ареала дрофы-красотки. Он расположен на юге Тувы в Убсунурской котловине. Численность популяции точно не известна, поскольку специальных исследований до настоящего времени не проводилось. Вид занесен в Красную книгу России.

Соглашение по изучению и сохранению азиатской дрофы-красотки в Туве было подписано в Абу-Даби заповедником "Убсунурская котловина", Всероссийским НИИ окружающей среды и Международным фондом охраны дрофы (Объединенные Арабские Эмираты).

Международный фонд охраны дрофы был учрежден в 2006 году для координации усилий по изучению и восстановлению популяций дрофы на всем пространстве ее ареала. Созданная специалистами фонда сеть современных питомников ежегодно выпускает около 50 тыс. птенцов джека в природу в разных странах ареала.