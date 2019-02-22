Пресс-служба главы Хакасии назвала голословными сообщения об уклонении от службы в армии

ТАСС, 22 февраля. Сообщения о том, что глава Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от службы в вооруженных силах, являются голословными. Их появление похоже на спланированную акцию перед 23 февраля, сообщила в пятницу ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

В пятницу в социальных сетях появилось сообщение, что в 2013-2014 годах Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Якобы по достижении им 27 лет он был снят с воинского учета.

"Во время предвыборной кампании все, что касается Валентина Олеговича, рассматривалось как под микроскопом. Появление этой статьи ... в преддверии 23 февраля - такое ощущение, что [это] заранее спланированная акция. Мы считаем, что это голословное обвинение", - сказала Пересторонина.

Она отметила, что в случае наличия уголовного преследования Коновалов не был бы зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Хакасии.

Осенью 2018 года 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов был избран главой Хакасии. В должность губернатора он вступил 15 ноября.