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Иркутские спелеологи открыли новые 250 м ходов в самой длинной в России пещере

Ее длина составляет 69,5 км

ИРКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Иркутские спелеологи смогли открыть новые 250 м ходов в самой протяженной в России Ботовской пещере. Теперь ее длина составляет 69,5 км, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, председатель секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Осинцев. В феврале под его руководством состоялась 33-я экспедиция в пещеру.

"Нам удалось пройти и закартографировать еще 250 м. С одной стороны, в масштабах обычной пещеры это очень много, и это трудные метры. С другой, так как мы меряем пещеру уже километрами, это немного", - сказал Осинцев.

Он уточнил, что, когда в 1992 году снаряжал первую экспедицию, было известно всего о 6 км Ботовской пещеры.

Спелеологи в ходе 33-й экспедиции впервые нашли в пещере древние останки медведицы с медвежатами. Ранее находили скелеты только взрослых особей.

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