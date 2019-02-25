Глава Алтайского края назвал ситуацию с авариями на сетях Барнаула неприемлемой

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко в понедельник на аппаратном совещании назвал ситуацию с порывами на сетях водоснабжения в Барнауле недопустимой и неприемлемой. В правительстве региона 26 февраля состоится совещание с профильными организациями и ведомствами, отвечающими за коммунальную инфраструктуру, сообщил в понедельник ТАСС начальник краевого управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий ЖКХ в регионе, по данным администрации края, достигает порядка 50-70%. В понедельник в Барнауле произошла очередная коммунальная авария на сетях водоснабжения, оставившая без холодной воды в минус 10 градусов около 100 тыс. человек и порядка 80 социальных учреждений.

"Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной аварией в Барнауле недопустимой и неприемлемой. По словам главы региона, принимаемые меры в коммунальном хозяйстве города не принесли результатов, значит надо менять меры, тем более, что возникающие аварии сводят на нет все многомиллионные вложения в эту сферу с точки зрения доверия барнаульцев", - сказал Нечепуренко.

По его словам, в правительстве края 26 февраля состоится развернутое совещание по прохождению отопительного сезона и перспективам развития коммунального хозяйства краевой столицы. Губернатор вызывает мэра, руководителей ресурсоснабжающих организаций, которые должны дать вменяемый анализ и оценку происходящего.

По данным администрации Барнаула, ремонт не месте аварии продолжается. Из 24 детских образовательных учреждений, попавших под отключение, закрыты 12, в том числе шесть школ, в семи школах преподавание ведется по сокращенной программе, в девяти медучреждениях вода идет с пониженным давлением. По данным "Росводоканал Барнаул", ведется локализация места повреждения, работают четыре бригады - установлено, что лопнула задвижка на сети. В части домов вода есть на первом-втором этажах, но не поднимается выше из-за низкого давления.