Более 2 тыс. мотострелков подняли по тревоге в Сибири в рамках военных учений

ТАСС, 25 февраля. Подразделения мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской области, подняты в понедельник по тревоге в рамках учений. В маневрах задействовано более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой военного округа.

"Более 2 тысяч военнослужащих в Кемеровской области подняты в понедельник по тревоге. Получив штатное вооружение, мотострелки выдвинулись в парк боевых машин, где выполнили мероприятия по подготовки техники и вооружения", - говорится в сообщении.

В округе рассказали, что в течение недели военнослужащие отработают вопросы организации взаимодействия с приданными подразделениями, оборудования огневых позиций для ведения оборонительного боя и перехода из обороны в наступление.

Как уточнили в пресс-службе, учения проходят под руководством командующего 41-й общевойсковой армии генерал-майора Якова Резанцева, к ним привлечены командный состав частей и подразделений центрального военного округа, дислоцированных в Сибири. "При проведении учений будет широко применяться накопленный опыт ведения современных вооруженных конфликтов", - добавили в военном округе.