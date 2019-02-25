В МЧС сообщили о грубых нарушениях в ледовом городке в Иркутске, где произошел пожар

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Грубые нарушения правил пожарной безопасности выявлены в ледовом городке "Хрустальная сказка" в Иркутске, где накануне произошел пожар. Возгорание началось с кафе, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Собственник кафе грубо нарушал правила пожарной безопасности. В помещении для персонала была установлена печь кустарного производства, которая выполнена без противопожарных разделок и не соответствует требованиям безопасности. Объект не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией, отсутствовала система оповещения и управления людьми при пожаре, эвакуационные выходы не соответствовали требованиям, предъявляемым объектам с массовым пребыванием людей, электропроводка эксплуатировалась с видимыми нарушениями изоляции", - говорится в сообщении.

В начале года надзорные органы указывали владельцу кафе на нарушения, однако он их не устранил.

Как сообщал ТАСС, на территории популярного среди жителей Иркутска ледового городка сгорели деревянные постройки на площади 150 кв. метров. С кафе огонь быстро распространился по другим конструкциям. Никто не пострадал, посетители эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.