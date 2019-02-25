Возбуждено уголовное дело после убийства молодого человека на трассе в Иркутской области

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после убийства молодого человека на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

Преступление было совершено в ночь на 23 февраля. "По версии следствия, на участке федеральной автодороги А-331 "Вилюй" четверо молодых людей, вооруженных охотничьим ружьем, перегородили своим автомобилем (не зарегистрированным в ГИБДД) проезжую часть и, направив оружие на водителя (другой машины), заставили его остановиться и выйти из автомобиля. Один из нападавших произвел выстрел в спину водителя", - говорится в сообщении.

Обвиняемые вывели пассажиров из автомобиля и стали требовать деньги и ценные вещи. Один из злоумышленников ударил ножом 21-летнюю девушку. Завладев похищенным, они скрылись на автомобиле потерпевшего, а свой оставили на месте преступления. Девушка была госпитализирована, водитель скончался по дороге в больницу.

Двигаясь в сторону Братска, злоумышленники открыли стрельбу, чтобы остановить другого водителя. Но ему удалось уйти от нападавших и заявить о происшествии в полицию. В операции по задержанию было задействовано свыше 50 сотрудников силовых структур, а также бойцы СОБР Росгвардии. Как сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержанные ранее были неоднократно судимы, во время совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные - уроженцы Братска и Братского района, им от 23 до 29 лет. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное из корыстных побуждений"), ч. 3 ст. 30 п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений"), ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия"). Мужчины арестованы и дают признательные показания, у них изъято охотничье ружье и другие вещественные доказательства.