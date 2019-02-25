Глава Рослесхоза ожидает сложный пожароопасный сезон в Сибири

ШУШЕНСКОЕ /Красноярский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Предстоящий пожароопасный сезон в Сибири, как ожидается, будет сложным, уже сейчас в ряде регионов установились плюсовые дневные температуры. Об этом в понедельник журналистам сказал руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

"По толщине снежного покрова, по количеству сухой травы прошлогоднего периода мы видим, что пожароопасный сезон будет достаточно сложный. Сегодня даже на территории Красноярского края и Хакасии установилась теплая, солнечная погода, плюсовые дневные температуры, 4-6 градусов, что совсем не характерно для этого времени", - сказал Валентик.

По информации Минлесхоза Красноярского края, в 2018 году в регионе произошло более 1,6 тыс. лесных пожаров на площади более 1,5 млн га. По площади это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Рослесхоза на конец ноября 2018 года, в России зарегистрировано 9,9 тыс. лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила 3,2 миллиона гектаров.