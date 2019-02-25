Шаман из Иркутской области готов понести наказание за жертвоприношение верблюдов

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо" Артур Цыбиков готов понести наказание за жертвоприношение верблюдов, если его вина будет доказана, сообщил он ТАСС в понедельник.

Как сообщалось ранее, участники организации провели в Иркутской области ритуал с сожжением пяти верблюдов. Видео, снятое во время обряда, 21 февраля начало распространяться в интернете. Прокуратура Ангарска начала проверку в связи с информацией о жертвоприношении верблюдов. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился с просьбой провести проверку в Генпрокуратуру.

"Если государство накажет, я должен подчиниться. Государство - это общее мнение и мы его должны принимать. Если вина моя будет доказана, я понесу наказание. Сейчас мы ждем правовое решение, сегодня я отдал в прокуратуру все документы, которые они просили", - сказал Цыбиков.

Он не стал комментировать заявление верховного шамана России Кара-оол Допчун-оола, который ранее сообщил ТАСС, что не санкционировал жертвоприношение верблюдов, и соберет совет шаманов России, чтобы исключить из него Цыбикова.